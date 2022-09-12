低地台小巴｜四年僅三車落地　營辦商嘆修車難、乘客少　團體批政府欠支援

【有線新聞】四年間只有三輛低地台小巴落地，使用率低。營辦商解釋因為車款不普及，外國供應商都沒大量生產，訂零件維修就要停駛幾個月，歸咎政府支援不足。

好像這輛車54M去瑪麗醫院，這輛低地台車停駛兩、三個月，因為沒零件仍然泊在廠。四年前響應政府花180萬元買全港首輛低地台小巴，但莫說買車難，維修車也難，進智公交行政總裁陳文俊：「零件不足、冷氣不足夠，我們試過因此換冷氣機，換了三個月，這種車種是試驗車，根本不是可以大量投產的車，如果同一款車便不會再試了，如果試了兩年車輛證明不可行，錢是否『煲湯』呢、付諸流水，對新線來說營辦商都很慘。」

另一方面慘在少輪椅人士預約，陳文俊：「其實來來去去都是一至兩名乘客，每次看醫生後要等，取藥時間不同，變相爽約的機會很高，我們的車較正常少行三分一轉，可能只行駛20轉車。」陳文俊建議政府津貼輪椅人士乘無障礙的士或復康巴士，較推行低地台小巴有效，又可以「點對點」往返醫院。

前行政長官梁振英：「為方便使用輪椅人士，提供低地台小巴服務。」勞工及福利局局長羅致光：「希望業界將來大量增設這些低地台小巴。」

低地台小巴試驗計劃推行四年多，只有三輛車行駛，分別行走三間醫院，有團體批評政府無遠見，香港復康聯盟總幹事陳希隆：「不可能將所有責任放在小巴營辦商，例如法例有沒有地方拆牆鬆綁，令更多車種引入到港；會否有車輛購置的津貼呢？例如改裝現有車輛，令其符合無障礙水平。」

運輸署說，初步檢討低地台小巴計劃，知道小巴行車時間較長，或者沒那麼穩定，營運開支及維修保養費較高，會繼續與持份者研究如何推廣無障礙運輸。