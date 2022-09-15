消委會｜人造牛油九成含致癌物、一款超標　天然牛油脂肪較多損心血管健康

【有線新聞】消委會發現九成人造牛油及塗抹醬含有致癌物，其中一款超出歐盟標準，天然牛油雖然沒驗出致癌物或污染物，但較多飽和及反式脂肪酸影響心血管健康，消委會建議大家「少食多滋味」。

牛油較易致肥就眾所周知，打算選擇植物牛油減低罪疚感？消委會說未必較健康。

他們測試了28款牛油、人造牛油及塗抹醬，超過六成樣本驗出塑化劑，但沒有超出歐盟標準上限，成人長期每日食用超過36公斤才會超標。牛油是奶類或忌廉攪製而成，人造牛油是植物油高溫加工，正正因為這個製作方法，消委會發現16款人造牛油及塗抹醬，有15款都驗出致癌物環氧丙醇，Earth Balance更超出歐盟標準上限。

13款人造牛油驗出有毒物質氯丙二醇，長期攝取過量可能會損害腎臟及男性生殖系統，Earth Balance亦是含量最多的，一個60公斤成人要長期每日食用至少100克，才有健康風險，消委會總幹事黃鳳嫺：「一句說話『少吃多滋味』，通常大家都是塗抹麵包，但不要塗太多、很厚才吃，如果是正常進食，照道理風險不大。」

傳統牛油沒驗出氯丙二醇等污染物，但含有較多飽和脂肪酸及反式脂肪酸，會增加血液中的壞膽固醇，影響心臟及血管健康。以食一個菠蘿油為例，飽和脂肪酸及反式脂肪酸是成人每日攝取上限四成及兩成，要適可而止。