鄧炳強專訪｜指外部勢力「軟對抗」　市民批評政府無問題　重提段崇智譴責警暴：不存芥蒂

【有線新聞】保安局局長鄧炳強在本台節目《有理有得傾》指，仍有外部勢力「軟對抗」影響國家安全。對於中大校長段崇智反修例期間承諾譴責警暴，被警方反駁無理據，當時是警務處副處長的鄧炳強指不會與段崇智有芥蒂。

中大月初首次於開學日辦升旗禮，保安局局長鄧炳強、國安公署等代表都有出席。鄧炳強在本台節目《有理有得傾》說作為中大校友感受良多，「當然第一時間想起2019年在我們二號橋發生的事情，希望正如我所說，當中不是很多人是大學的學生，（當時校長都有出來說是否要譴責過警方暴力，現在又同場出現在開學升旗禮，是否大家的關係已經復和？）我與校長的關係一直不會因為出面一些事就有芥蒂，例如當天校長基於不正確訊息而有一些想法，事實歸事實，我們有一些看法要講清楚。」

有報道指，有反修例入獄的大學生服刑後被校方指影響校譽要開除校籍。鄧炳強：「懲教署都希望可以協助不同階層的學生，更生的角度會否勸學校不要因此放棄年輕人，我想每間學校都有自己政策。」

警方的反恐舉報熱線一個半月收到3,800多個信息，鄧炳強說有助監察本土恐怖主義。鄧炳強：「（但會否令到人心惶惶，不知你會否亂舉報我？）不會，否則這樣999都不要打，我們不是收到（舉報）就全部都相信，都要分析處理。外部勢力希望用『軟對抗』影響國家發展，文化滲透、思想滲透將對我們政府、國家不信任，令市民不喜歡政府及國家。」

羊村繪本案被告被判囚19個月，鄧炳強指社會上有很多人抱着想煽動仇恨而不想負刑責的想法，才會指控法例不清晰，刻意模糊法例以享有漁人之利，重申純粹批評政府無問題。