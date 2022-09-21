政府接獲幼童版復必泰申請　劉宇隆料10月可接種　冀幼童接種率年底達五成

【有線新聞】政府接獲幼童版復必泰疫苗認可申請，政府專家顧問劉宇隆說，預計下個月可以開始為兒童接種，希望年底前將3歲以下接種率推高至5成以上。

現時6個月大至5歲兒童打針只可選擇科興，未來可能有多一個選擇，政府說收到復必泰藥廠就幼童版配方的疫苗認可申請，會交由顧問專家委員會審核。

本身是兒科醫生的政府專家顧問劉宇隆說，相信審批時間不會太久，劉宇隆：「現時瓶頸不在於政府審批，而是藥廠何時可以將疫苗付運來港，我看到新聞稿好像是10月，希望年底前接種兩針的比例，在這個年齡層3歲以下能達到5至6成。

劉宇隆指幼童版復必泰劑量是成人版本的十分一，接種第一與第二針須隔八星期，再隔三個月便要接種第三針。」

現在已接種一針科興的小朋友，之後可否轉打復必泰？劉宇隆說現時沒限制家長「溝針」，不過他認為沒這個必要，劉宇隆：「 我們盡量不溝針，世衛已經說了其實打三針，無論哪種疫苗都一樣好，科興採用滅活平台，很多數據顯示很少人發燒、不多於1%。」

他又說有反疫苗人士在網上散布不實消息誤導家長，呼籲他們不要誤信。