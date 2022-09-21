再多兩檢疫酒店退出　業界料0+7後生意更差　寧轉做本地市場　盼盡快推「0+0」

【有線新聞】再多兩間指定檢疫酒店退出計劃，有酒店業界指「3+4」後，入住率只有五成，預料一旦放寬到「0+7」生意會更差，寧願轉做本地市場。

入境檢疫「3+4」能否再鬆綁，政府尚未公布，但再多兩間酒店提早「跳船」，不再做檢疫酒店，分別是灣仔諾富特世紀酒店、尖沙咀金域假日酒店。

這一輪檢疫酒店為期八月至十月，原先有68間，至今共9間酒店「跳船」，雖然中途有1間加入，最終只有60間繼續做。酒店業界估計一旦放寬到「0+7」，退出的酒店會更多。

酒店業主聯會經理陳媛妍：「相信主要是因為生意不如先前7日檢疫期好，『3+4』後入住率只餘5成，酒店衡量後想退出檢疫酒店計劃，希望之後更快轉變為普通酒店接待客人。如果做本地市場，可以做本地住宿或長租客，餐廳、婚宴、宴會年底生意會比較好。」

陳媛妍認為「0+7」只會增加港人外遊，海外旅客來港後首七天餐廳、主題樂園都去不到，吸引力不大，認為盡快推「0+0」入境人士不再受黃碼規限才有效。

醫務衞生局指，收到61間酒店申請做下一輪檢疫酒店，正評估申請，會再公布。