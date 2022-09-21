增5687宗確診、多9人死　李寶椿書院15學生染疫全校停課　2歲男童併發腦炎仍危殆

【有線新聞】本港新增5,687宗新型肺炎確診，本地個案佔5,541宗，李寶椿聯合世界書院有15名學生確診，全校停課一星期。

本地確診新增5,541宗，526間學校共呈報760宗個案，涉及600多名學生及逾百名教職員。馬鞍山的香港李寶椿聯合世界書院累計15名學生確診，他們分布在兩個班級，全校240名學生要停課一星期。衞生防護中心傳染病處主任張竹君：「該學校全部學生都住宿舍，宿舍每一座都有數宗個案，學生會一起混合上課，我們估計他們有些課外學習活動、有些會外出，可能在那些情況有機會感染也說不定。」

前一日呈報併發腦炎的2歲男童情況仍然危殆，要插喉及用呼吸機，醫管局強調他的病情與打了一針科興疫苗無關。醫管局總行政經理關慧敏：「看到有些嚴重或危殆個案，可能他打第一針與第二針期間，或未有時間完成接種（兩劑）疫苗，完成接種疫苗對小朋友的保護最好，因為接種第一針也要6星期後才可發揮全面效用。」

死亡個案再多9宗，涉及7男2女、66歲至92歲，大部分有長期病患，7人未完成接種3針。