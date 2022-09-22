田北辰料「0+7」最快下周公布、10月實施　研快測取代登機前核酸檢測

【有線新聞】有立法會議員透露，政府最快下星期公布入境檢疫放寬至「0+7」，10月初實施，抵港後維持在機場核酸檢測。有檢測承辦商說一天應付到數萬個檢測量，90分鐘內出結果。

入境檢疫「3+4」何時放寬至「0+7」未有時間表，有議員說最快下星期有消息，登機前核酸檢測亦研究可以用快測取代。

立法會議員田北辰：「落機時維持今天安排，又做快測，又做核酸檢測，快測15分鐘知結果，陰性讓你離開，陽性要住隔離酒店。核酸測試報告可以兩三小時內出爐，務求令所有人回家時，差不多一入家門已收到結果。下星期公布，5至7天之後會實施。」

過去一星期，機場大約4,000至6,000人抵港，一旦放寬至「0+7」，訪港旅客上升，有檢測商說有能力應付，華昇診斷中心董事長胡定旭：「90分鐘左右已經能出報告，由採樣開始計算，每天做數萬單管是沒問題的，機場是否有多地方放多數個貨櫃實驗室，還是機場建實驗室，這些都是容易解決。」

衞生防護中心說有放寬入境方案會盡快公布，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮：「如果有個案外地來港陽性，原則是盡快識別個案以及接受隔離，以防有更多個案流入社區。」