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2022年09月23日
體育
新聞資訊
甲一 滿貫112比83挫崇德飛鷹 首次成為常規賽冠軍
【有線新聞】本地甲一男子籃球聯賽，滿貫29分擊敗崇德飛鷹，首次成為常規賽冠軍。
綠衫的滿貫上場擊敗永倫，已提前鎖定前二位置，直接取得季後賽4強席位。今場目標清晰，就是取勝、做常規賽冠軍。
初段蔡再懃表現活躍，鏟籃、三分樣樣都有，單節貢獻9分。
不及新隊友荷利菲特搶鏡，接應方誠義傳送放籃。首節獨取16分，帶領滿貫領先33比15。全場交出最高32分，還有13個籃板，荷利菲特這球包辦偷波、入樽。
落後的飛鷹第二節嘗試收窄分差，奧斯汀反手上籃，取得26分。進帳21分的蘇志樂，今場三分球11射5中，一度收窄至10分差距。
但滿貫第三節發力打出34比14，將優勢擴大至30分以上。比賽提早進入垃圾時間，滿貫有3位球員得分雙位數，蔡再懃有18分。
奧斯汀尾段成功補樽，為飛鷹贏回一點掌聲。但滿貫仍大勝112比83，以8勝1負、較佳對賽成績力壓南華，首次贏得常規賽冠軍。
白衫的永倫擊敗康仁福建。賽前已鎖定第3名，取得附加賽資格。
福建就一定要贏，否則只能轉戰名次賽，懷斯進帳13分，打完三節仍有兩分優勢。
有泰那缺陣的永倫，第四節打出25比9反敗為勝。賀斯福取得最高14分，帶領永倫贏73比59。
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