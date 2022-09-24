0+3入境檢疫｜機組人員批在外閉環不公　空姐斥本地措施落後　工會促與旅客看齊

【有線新聞】旅客入境檢疫放寬至「0+3」，不過機組人員到外地要「閉環」不離開酒店，回港才可豁免檢疫，工會希望檢疫措施盡快與旅客看齊。

空姐Mia在外地返港免檢疫，條件是要在外地閉環。國泰航空機組人員Mia：「當我們到海外，我們都要留在酒店不能外出，最長是六天，我們只想有正常生活，我估計我們比較落後於其他國家，香港很嚴格。」

國泰航空機組人員劉先生：「當然想看齊，變相與旅客有分別，旅客到處逛、玩，他們不用檢疫，我們要留在房間不能外出，回來時檢疫條件與他們一樣，有點不公平。」

機組人員只要在外地閉環，回港後首三天疫苗通行證會轉為「藍碼」、可以堂食，與「0+3」入境檢疫安排不同的，是旅客首三天是「黃碼」不能堂食。國泰空中服務員工會主席張鑑源：「在外地（閉環）始終不如在香港這麼熟悉環境，或很方便有朋友可送食物來酒店以及帶日用品。雖然機組人員的『0+3』是有些不同，但分別是否真的如此大？如果分別不是那麼大，為何不能與客人安排看齊，所有事較健康地運作？」

衞生防護中心被問到會否放寬機組人員外地「閉環」安排。衞生防護中心傳染病處主任張竹君：「政府不斷檢視很多不同的措施，有需要情況下或者有空間情況下，一定會考慮放寬。」