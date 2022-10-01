卓慧思拒撤減稅方案　強調有助應對通脹　財相指下月有措施穩定公共財政

【有線新聞】英國首相卓慧思承認日前推出的減稅方案造成混亂，但堅持有助民眾度過今年物價高漲的寒冬。財相關浩霆表示，下個月會推出可靠措施，穩定公共財政。

英國政府推出450億英鎊大規模減稅計劃，拖累英鎊匯價急跌，令通漲雪上加霜。有食肆指，成本急增，經營日益困難。食肆負責人：「我對管治國家一竅不通，我只知道政府所為傷害所有人、大部分的民眾。」

減稅計劃飽受外界抨擊，不過首相卓慧思拒絕收回方案，亦不會提前公布獨立機構對減稅方案的評估報告。她承認新方案造成混亂，但堅持措施有助民眾應對冬季能源價格上升，她指這個是艱難的決定，並無正面回應民眾的得益能否抵銷物價暴漲的開銷。

卓慧思：「我承認是造成了混亂，但十分十分重要的是我們能夠盡快協助家庭，周末就能迎來這些幫助，因為這將會是一個困難的冬季，我致力於盡我所能協助民眾和挽救現時的經濟。」

財相關浩霆會在11月下旬公布中期財政計劃，他強調到時會有可靠措施減低債務，並穩定公眾財務狀況。

評級機構標準普爾將英國主權債務評級展望，由穩定下調至負面，稱英國財政風險上升，預期政府預算赤字擴大，英國可能會於未來數季進入技術性衰退。