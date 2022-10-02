林村河設港鐵站外型避雨亭、「烏蠅頭」座椅　鐵路保育者：與環境突兀、似臨時佈景

【有線新聞】大埔林村河河邊近日多了一個「港鐵站」，已退役的東鐵綫「烏蠅頭」列車座椅及車門，都在這裏出現。

不銹鋼的座椅、紅色的扶手，有沒有想起已退役的東鐵綫12卡車？

「下一站林村河」

下一站林村河？這個其實是大埔林村河邊的一個避雨亭，由大埔民政處負責興建，港鐵就提供「烏蠅頭」的車門、車窗同櫈。

劉女士：「頗好，有現代感 。很多時星期日，很多人到上面拍攝雀鳥，如果他們走得累了也可以坐坐。」

陳先生：「應該多建幾個，太少了、你看前方也沒有遮蔭位，多建幾個會較好。」

「烏蠅頭」列車在今年5月退役，今次以另一個方式重現在大家眼前，但有關注鐵路保育的人認為，這樣做還未夠好。

社交媒題專頁「火車未到站」創辦人紀俊安：「是有特色，但奈何整個設計與周邊環境，其實很突兀，完全配合不到這區本身應有的特色。手工有點粗糙，給人的感覺像是臨時佈景，多於一個可給大家享用、休憩的地方。只是將舊列車的座椅安插在這裏，與社區沒很強的聯繫，很難算上任何保育。最少要簡介座位從哪兒來，要提及為何放這些座位在這裏，列車與社區有甚麼關係。」

紀俊安建議，這類用舊列車組件興建的休憩設施，可以在近港鐵站或路軌的地方興建，更容易勾起大家的回憶​。民政事務總署說項目是與港鐵合作，保存集體回憶，如果想認識多點鐵路歷史，可以參觀同區鐵路博物館。