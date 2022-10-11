團體助出獄青年求職　倡政府牽頭聘請　冀設檢控死線免被捕人審訊無期

【有線新聞】反修例事件逾千名青少年被檢控，部分人刑滿出獄後因為有案底，找工作處處碰壁，協助他們的團體建議政府考慮帶頭聘請這班年輕人。

本身是學生的阿達（化名）因為參與反修例示威，早前非法集結罪判入獄數月，服刑後還要面對生活壓力，阿達：「我先後到五間公司應徵，僱主不聘請你的理由，當然不會直接與你說你有刑事紀錄，他們都很有禮貌，很有禮貌地拒絕。」

最終阿達透過民間的「蛻變計劃」找到工作，阿達：「我很感激僱主對我的包容，亦覺得工作得頗開心。我知道有些朋友計劃離開，我應該會留港，未來五年十年，我想我現時已經有個方向。」

「蛻變計劃」在前年成立，主要為25歲以下的被捕青年，提供生涯規劃服務、心理和法律支援，至今幫了106人。

不過團隊說幫到的都是少數，建議政府應該牽頭聘請這班年輕人，呼籲僱主、學校和社會機構給多次機會他們。「蛻變計劃」創辦人宋恩榮：「很多具體問題沒有解決，政府官員只會說，你呼籲社會聘請，但政府又會否聘請？數年前政府有個局長是有案底，在赤柱坐了幾年監，因此不成為不可逾越的障礙，差在你肯不肯考慮。」

「蛻變計劃」想幫的，還有一班被捕但未知前路的人，反修例事件三年以來，超過一萬人被捕，其中2,893人被檢控，換言之還有至少7,000人未被起訴，宋恩榮：「以這般速度，十年、廿年都未必能完成程序，遲來的公義損害政府公權、威信，違背香港核心價值。這個調查和審訊要設定一個終止調查的死線，如果到時都找不了足夠證據，幾千名候查的人理應終止調查和無條件釋放。我們作為義務團體、非牟利機構，我們可以盡我們的能力、本分，但其實我們已經做到，很多義工都很辛苦，但如果政府可以採取果斷措施，更多團體參與，會是香港的運氣。」

律政司回覆查詢，說不評論個別機構就檢控方向的建議，重申會全力配合法庭的審訊安排，主動探討和採用各種方法加快處理案件。公務員事務局則說，目前沒有計劃優先聘用在反修例事件中被捕或被定罪的人，公開招聘時會按訂明的入職條件評核所有申請人。