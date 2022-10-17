消委會｜即食紫菜七成高鈉　「最鹹」非零食紫菜　兒童吃兩塊足超中國標準

【有線新聞】消委會測試了27款即食紫菜，七成樣本屬於高鈉，建議市民留意食量，選擇原味或較少調味料的紫菜。

即食紫菜可以用來製作飯糰、拌飯，但紫菜本身有鹽，部份產品更額外添加調味料，鈉含量都不容忽視。消委會測試巿面上27款即食紫菜，包括四款聲稱適合3歲以下兒童食用的紫菜在內，七成都是高鈉。

在不屬於零食的紫菜樣本當中，鈉含量最高的一款，如果用兩塊製作飯糰給小童吃，已佔中國營養學會的建議攝入量約一成，再加上醬汁及午餐肉等高鈉食材，會大大增加小童的鈉攝取量。

零食紫菜較薄、香香脆脆，容易不小心一片接一片進食，鈉含量最高的一款紫菜，如果一次過食完整盒9片，已達至成人每日建議上限的40%。

雖然紫菜有營養、含豐富的碘，是人體必須的礦物質，但攝入太多碘會影響甲狀腺功能，消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀：「我們今次發現（碘含量）參差很大，有些多有些少，最重要是父母知道不可以只用紫菜攝入碘，記住其他食物都有碘，應該要均衡飲食，不要每天早午晚只吃紫菜當為零食。」

消委會又提醒，嬰幼兒經常吃重口味食物，會令他們養成偏好鹹味的習慣，建議市民選擇非油炸、無添加的紫菜。