施政報告｜推簡約公屋　輪候公屋三年或以上可申請　冀上樓時間封頂、單位面積封底

【有線新聞】施政報告提出要在「住」的問題上，讓巿民看到希望，推出全新的「簡約公屋」，未來五年興建約三萬個單位，輪候公屋三年或以上可申請入住。政府預計結合簡約及傳統公屋，可將現時6年的輪候時間封頂，到2026/27年度輪候時間縮至4年半，施政報告同時為新建資助房屋，實用面積封底、不少於26平方米。

解決住屋問題，繼續是這屆政府的重中之重，將全力提量、提速、提效和提質，考慮兩個工作組的百日報告後，李家超提出「簡約公屋」，利用未有發展計劃的政府和私人土地，以組裝合成在5年內興建約3萬個單位。

消息指租金會與傳統公屋掛鈎，初步考慮訂為同區新落成公屋的九成，設計以傳統公屋為基礎面積介乎10至31平方米，亦有四至五人的大單位。

目前已物色到六塊地皮，預計明年起興建，第一批最快2024年落成，提供約1,000個單位。輪候傳統公屋三年或以上的人，可申請入住提早上樓，家庭優先，同時可繼續輪候傳統公屋。

政府預計結合簡約及傳統公屋，加上落實公屋提前上樓計劃，未來五年公營房屋總建量將增至約158,000個單位，可將現時約6年的公屋輪候時間封頂，目標是4年內輪候時間降至4年半。新建單位面積會封底，2026/27年度起落成的資助房屋，一般實用面積不少於26平方米。

行政長官李家超：「目標是在住的問題上，讓市民看到希望，上樓早一些，住房大一些。房屋局局長會主持專責小組，為新公營房屋項目制訂幸福設計指引。」

政府亦會推出私人發展商參與興建資助房屋先導計劃，在下個財政年度起推三幅地，讓發展商投標興建以指定市價折扣率售予合資格人士，亦鼓勵發展商申請改劃私人用地，興建資助出售單位。