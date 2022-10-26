青年宿舍選址酒店賓館　麥美娟稱擬市區覓宿位方便青年就業　荃灣、南區試行關愛隊

【有線新聞】施政報告提出資助非政府機構租用酒店和旅館營運青年宿舍，民政及青年事務局局長麥美娟說，暫時傾向將宿位分散市區不同地方，希望方便青年上班。

政府10年前提出青年宿舍計劃，由非政府組織覓地建宿舍及營運，七個項目至今只有一個落成及入伙。政府在施政報告提出，租用酒店或者賓館提供宿位，希望加快進度，初步選址市區酒店及賓館。麥美娟：「在市區入面不同地點，因為這樣就會方便青年就業。如果在某一個地方提供大量（宿位）、即是某一棟（酒店）有許多單位，當然數字上很快達標，但可能對年輕人來說位置（上班）不方便。」

施政報告又提到，十八區關愛隊先在荃灣及南區試行，政府解釋兩區包含各類住宅，可以探索不同服務社區的方式。麥美娟：「許多人都問，為何到南區試行關愛隊？當然南區還有其他樓宇，包括寮屋，但正正有一個社區特性，有低密度住宅。在那裡我們沒理由派福袋，我們可以做甚麼關愛工作？其實都可以凝聚那裡低密度住宅市民的力量，去服務其他區，不一定每次關愛隊都派物資給其他人。」

本屆區議會任期明年屆滿，麥美娟說仍然檢討議席數目及產生方法，強調區議會按法例應該只是諮詢架構。