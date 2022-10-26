甲一籃球聯賽　南華再挫東方直落三場衛冕

【有線新聞】本地甲一籃球聯賽總決賽，南華贏香港東方11分，直落三場衛冕。

紅衫南華張延隆積極搶攻，轉身勾手打板入，早段打出9比2攻勢，個人連取4分再交出助攻，朱亮籃底得手，攻入最高24分。

東方想強攻籃底失敗，靠外線發力追近，李琪射入16分。

季中經歷風波的南華，打完首節領先20比19，兩位主力及教練離隊後，小將擔大旗，今場勝出就捧盃。譚偉洋、胡國鋒出山執教，余理洋能專心搶分，拉開過雙位數差距。

東方大部分時間後追，卜聿揚入樽，連取4分帶動氣勢。楊睿騏接力快攻硬闖，完成9比0攻勢，半場追剩1分。

2018年總決賽，東方落後兩場下反勝3比2捧盃，要再做奇蹟，打到第三節尾，卜聿揚連過兩關入樽，首次超前2分。內外雙線發威，李琪瞓身起手、籃球滴入，一口氣入4分。

最後一節短暫兩分上落，南華狂搶籃板成為捧盃關鍵，40個籃板比東方多14個。面對2米08也不怕，曾湛元分給陳張敏反手放入，單節打出19比10，最終贏72比61，直落三場橫掃東方。

南華主教練譚偉洋：「贏在決心，大家會有印象，我們之前被反勝，不想重蹈覆轍，洪生(班主)很信任教練和球員，這也是很關鍵。」

因為疫情橫跨三年的球季完結，南華衛冕聯賽，連同銀牌包辦雙料冠軍。