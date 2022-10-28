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2022年10月28日
港聞
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免針紙｜林定國：修例符合最大利益、合法理情 反問糾纏法律程序有何好處
【有線新聞】律政司司長林定國說，修例賦權醫務衞生局長不接受有問題「免針紙」，而非進行上訴，符合香港最大利益，做法合法、合情、合理。
林定國在社交媒體上說，有人問修改法例是否可以同時就司法覆核判決上訴，他反問若繼續糾纏於法律程序，究竟對香港整體有甚麼好處。他說透過修例令訴訟中的法律問題不存在，問題拖多一日，公共衛生風險只會更大。加上不少有問題的「免針紙」也有期限，11月底便會到期，在保障市民健康安全的大前提下，要採取盡快、果斷及最具確定性的方法處理，這才最符合香港的最大利益。
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