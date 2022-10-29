金融峰會｜美議員籲銀行家杯葛　陳國基：西方打壓中國「無所不用其極」

【有線新聞】國際金融領袖投資峰會下周三在香港舉行，有美國國會議員呼籲杯葛。政務司司長陳國基說，反映西方國家對中國的打壓無所不用其極，最終目的是想打壓國家發展。

多間金融機構高層下周會來港出席國際金融領袖投資峰會，美國國會議員麥戈文和默克利星期四發聲明，點名批評美國機構高層來港是粉飾港府侵犯人權的行為，促請他們重新考慮。

政務司司長陳國基說這兩名議員只想令峰會辦不成，反映西方國家對中國的打壓無所不用其極。「一個普通的金融峰會，大家過來開會，他可以說成是人權、打壓言論自由，用這些無限上綱批評，目的當然是想我們辦不成、辦不好，西方用此方法打壓我們，相信未來愈來愈不會停止，因此遇上這種情況，外國媒體報道刊登後我也馬上撰寫信件駁斥他們，將事實道出，以正視聽，有些媒體收到信件後有時可能覺得我們有道理，選擇不刊登，我們便以公開信方式。」

雖然港府一直向外解說，但早前電影《蝙蝠俠：黑夜之神》不獲批在戶外放映，同樣惹來爭議，陳國基說這個亦是外國傳媒無限上綱，無理指控政府打壓自由的例子。

陳國基：「該齣電影的主辦單位都寫得很清楚，說清因有暴力鏡頭，政府認為這套電影不宜戶外播放，因為有小朋友或會見到，但外國傳媒又說成打壓言論自由，又是無限上綱，這便是無所不用其極的最佳證明，我認為打壓中國發展是他們最終目的。」

他重申當見到不符事實的指控，政府會第一時間發公開信澄清，官員亦會積極外訪，說好香港故事。