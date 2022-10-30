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梨泰院人踩人｜尹錫悅現場視察　宣布全國哀悼

【有線新聞】南韓總統尹錫悅視察人踩人慘劇現場，並宣布全國哀悼。
尹錫悅早上到梨泰院昨晚發生人踩人的斜路窄巷和附近街道，了解事發情況，現場仍被圍封，見到路上留有雜物。
尹錫悅形容在首爾中心地段發生這次災難令人悲痛，他向死者家屬致哀，下令相關部門緊急檢查各地萬聖節活動場所，並承諾制定措施防範同類事件。
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