未來十年房屋供應目標維持43萬伙　公營房屋料達36萬伙

【有線新聞】政府公布未來十年房屋供應目標，維持在43萬個單位。

公私營房屋維持「七三比」下，未來十年公營房屋供應目標為30.1萬單位，與去年目標相同，公屋及綠置居佔其中的21萬個，居屋或房協資助房屋等佔9.1萬個。政府說已覓得足夠土地提供約36萬個公營房屋單位，足以滿足目標，當中約三分一會在首五年落成，餘下三分二就會在之後五年落成。

私營房屋的供應目標，則繼續維持12.9萬個單位。至於居住環境欠佳的住戶，較去年再微升至127,500個單位。