i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
i-Cable
2022年10月31日
港聞
新聞資訊
未來十年房屋供應目標維持43萬伙 公營房屋料達36萬伙
【有線新聞】政府公布未來十年房屋供應目標，維持在43萬個單位。
公私營房屋維持「七三比」下，未來十年公營房屋供應目標為30.1萬單位，與去年目標相同，公屋及綠置居佔其中的21萬個，居屋或房協資助房屋等佔9.1萬個。政府說已覓得足夠土地提供約36萬個公營房屋單位，足以滿足目標，當中約三分一會在首五年落成，餘下三分二就會在之後五年落成。
私營房屋的供應目標，則繼續維持12.9萬個單位。至於居住環境欠佳的住戶，較去年再微升至127,500個單位。
上一條影片
台灣宜蘭三日錄過千毫米雨量 空軍演訓延期舉行
下一條影片
中美外長通話 王毅斥美方違自由貿易規則 籲停止打壓中方
客戶服務
熱門
安心出行「檢測登記碼」3步申請教學 11.8自願免費核酸檢測要掃碼！
一線搜查｜皇后山邨有人棄廚房門 公屋門內藏晶片可追查扣分？ 房署證已尋戶主
一線搜查丨港男買長腳蟹 打開殼揭內藏豆腐花？專家拆解白色流質物「真身」
梨泰院人踩人｜至少151死 目擊者稱事發時如「跌骨牌」 窄斜疊起六層人牆
一線搜查｜強檢等5類人士 11.8起須持檢測登記碼、網上預約才可免費檢測｜附登記教學