警方消防凌晨荔枝角演習　模擬匪徒持械行劫

【有線新聞】警方聯同消防及救護部門凌晨在荔枝角演習。

演習模擬有匪徒持械行劫，在乘車逃走時與小巴相撞並剷上行人路，私家車冒煙，有人被困車底，造成多人受傷。警員到場維持秩序，消防員將被困傷者救出，再送上救護車送院搶救，今次演習超過200人參與。