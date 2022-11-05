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2022年11月05日
港聞
新聞資訊
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警方消防凌晨荔枝角演習 模擬匪徒持械行劫
【有線新聞】警方聯同消防及救護部門凌晨在荔枝角演習。
演習模擬有匪徒持械行劫，在乘車逃走時與小巴相撞並剷上行人路，私家車冒煙，有人被困車底，造成多人受傷。警員到場維持秩序，消防員將被困傷者救出，再送上救護車送院搶救，今次演習超過200人參與。
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