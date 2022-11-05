幼兒版復必泰下周三提供接種　家長明早可預約

【有線新聞】為六個月至四歲幼童而設的復必泰疫苗，明日起可以預約接種。

4間兒童社區疫苗接種中心包括香港兒童醫院、港怡醫院、香港中文大學醫院和林士德體育館，下星期三起會為六個月至四歲的幼童接種幼兒配方的復必泰疫苗。政府提醒幼童接種第一劑與第二劑應相隔八個星期，可按需要縮短至三個星期，第二劑與第三劑則應相隔三個月。