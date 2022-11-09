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俄方稱已下令部隊從南部重鎮赫爾松後撤

【有線新聞】俄羅斯下令部隊撤出早前兼併的烏克蘭南部重鎮赫爾松，有輿論估計可能成為戰事轉捩點。

俄羅斯防長紹伊古透露，已下令部隊後撤至第聶伯河左岸。赫爾松是俄烏戰爭以來，俄方佔領的首個主要城市，亦是唯一佔領的州府。
俄方兩個月前委任的赫爾松州副行政長官斯特列穆索夫，上周拍攝了市面情況，並呼籲民眾撤離。州政府指，45歲的斯特列穆索夫車禍喪生，但烏克蘭官員質疑說法。
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