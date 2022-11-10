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2022年11月10日
港聞
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MIRROR演唱會｜事發逾3個月 消息指政府最快明日交代調查結果
【有線新聞】MIRROR演唱會意外發生超過3個月，消息指當局最快明日交代調查結果。
組合MIRROR於7月28日在紅館演出期間，一個巨型屏幕塌下，壓傷兩名舞蹈員。政府成立跨部門工作小組，康文署、勞工處及警方調查確認懸掛屏幕的鋼索斷裂是金屬疲勞引致，原本預計9月完成調查。據了解警方初步相信涉及刑事成分，演唱會主辦單位大國文化及MakerVille早前指已聘請獨立第三方專家協助調查，會在當局公布調查結果後向公眾交代。
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