油麻地列車甩門　荃灣綫荔景至佐敦停駛　港鐵發現首卡列車出軌料需時修復

【有線新聞】港鐵油麻地站早上一列往中環方向的列車駛入月台時出軌，兩道車門脫落，荃灣綫來往荔景至佐敦列車暫停。港鐵就事件向乘客致歉，說未知何時完成修復。

涉事列車停在油麻地站荃灣綫往中環方向的月台，第一卡車廂有首兩道車門甩脫。第一道車門的其中一邊橫臥 ，另一邊歪了；第二道車門兩邊都甩脫，卡在幕門與車身之間。從網上圖片看到，列車車頭靠月台的一邊不見了一部分。港鐵工程人員及消防員，在隧道及車頭位置檢查。

「繼續行，繼續出，不然會很危險。」警員疏散站內的乘客。乘客黃女士：「在月台上沒有人叫乘客離開，每個人都在排隊，以為有車，怎知等了10幾分鐘才有廣播，說完全沒有車，你們走吧。」

事發在早上約9時半，油麻地站一列往中環的列車駛入月台時出軌，導致車門甩脫，更一度冒煙。

港鐵車務營運及本地鐵路總管黃琨暐：「當進入油麻地站時，列車車長聽到聲響，而列車進入月台後，兩卡進入月台後已停下來」，「初步見到列車第一個車廂，列車第一卡的轉向架稍微偏離路軌，另外也見到路軌旁有一些設備損毀，列車上兩道列車車門移位。」

港鐵被問到意外發生當刻，列車是被車長煞停，還是撞到東西之後停低，黃琨暐：「調查工作會展開，其中不同範疇都會看，包括列車入站時停低的原因及機制是怎樣，另外當然會找車長問資訊，現階段仍要調查。」事件中750名乘客要疏散，約150人沿車尾緊急通道，走回去旺角站離開，港鐵向乘客致歉。

港鐵行政總裁金澤培連同運輸及物流局局長林世雄到油麻地站視察，政府說非常關注事件，已經要求港鐵盡快交報告。

運輸及物流局局長林世雄：「政府責成港鐵盡快做好調查 ，責成港鐵在最快的時間、最安全的情況回復受影響路段的鐵路服務。」港鐵行政總裁金澤培：「我們非常重視今次事件，會進行詳細調查 ，請外面專家參與調查。」