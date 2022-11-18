查冊案︱獲批再上訴至終院　蔡玉玲：想不到放棄理由　高院指涉新聞界利益、具合理爭辯

【有線新聞】港台《鏗鏘集》前編導蔡玉玲前年製作元朗721事件專題，虛假陳述查冊車牌罪成，上訴被駁回，她獲准再上訴至終審法院。

查冊報道是否有罪即將面對終極上訴，蔡玉玲說一直都是平常心，「決定上訴之後預計會有很多不確定性，當時有心理準備終有一日會去到終審法院。我一直堅持這信念，到今天都想不到有甚麼放棄的理由，所以我一直平常心面對，堅持自己，走一條追求公義的路。」

她的代表大律師質疑道路交通條例有沒有賦權運輸署署長，除非申請查冊車牌的人目的是與交通及運輸事宜有關，否則可拒絕申請。法官認為如何詮釋條例有合理可爭辯之處，涉及重大公眾利益，尤其是對新聞界，批准交由終審法院處理。

蔡玉玲同時提出如果署長有權拒絕申請，應如何理解與交通及運輸事宜有關，是否包括記者調查車輛的事。法官要求他們修改成是否包括當有人使用車輛逃離犯罪現場，記者可以用來辨認疑犯身分。蔡玉玲認為法官修改這上訴理由令定義太狹窄，因為查冊目的可以多於一個，會就這個上訴理由再向終審法院申請。

蔡玉玲前年製作《7.21誰主真相》兩度查閱私家車車主個人資料，在申請車輛登記細節證明書剔選「與交通及運輸事宜有關」，兩項虛假陳述罪成、罰款六千元，她早前上訴被駁回。