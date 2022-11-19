【有線新聞】醫管局暫停五間普通科診所部分門診服務。

醫管局說近日的確診增加，會加強遙距診症及七間指定診所服務，青衣長康普通科診所及屯門診所暫停所有夜間門診；北葵涌普通科診所會暫停周三、四晚的門診；將軍澳寶寧路及大埔賽馬會普通科診所則暫停夜間、周日及公眾假期門診。

另外大埔醫院內科及老人科男病房及律敦治醫院老人科男病房合共12名病人確診，涉事病房停收新症並徹底消毒。