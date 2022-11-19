i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
i-Cable
2022年11月19日
港聞
新聞資訊
醫管局暫停五間普通科診所部分門診服務
【有線新聞】醫管局暫停五間普通科診所部分門診服務。
醫管局說近日的確診增加，會加強遙距診症及七間指定診所服務，青衣長康普通科診所及屯門診所暫停所有夜間門診；北葵涌普通科診所會暫停周三、四晚的門診；將軍澳寶寧路及大埔賽馬會普通科診所則暫停夜間、周日及公眾假期門診。
另外大埔醫院內科及老人科男病房及律敦治醫院老人科男病房合共12名病人確診，涉事病房停收新症並徹底消毒。
上一條影片
日日有頭條：98年賊王葉繼歡就刑期上訴
下一條影片
北韓證試射新型洲際導彈 警告美國將以核制核 金正恩女兒首度露面
客戶服務
熱門
洗衣機7大使用常犯錯誤 儲滿一機才洗超錯 做漏一步衣物越洗越髒
文具店老闆聲稱被盜竊公開個資相片 貴州女童疑不堪壓力跳樓亡
一線搜查｜港女埋單不夠現金要出外提款 拒留下手機、小童 疑被職員鬧食霸王餐｜附餐廳回應
屯門藍地貨車翻側 女乘客拋出遭車身壓斃 司機涉危駕致死被捕
潮州Tesla疑失控狂奔2.6公里 2人撞斃、3人受傷 警方：司機非酒駕吸毒