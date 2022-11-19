北韓證試射新型洲際導彈 　警告美國將以核制核　金正恩女兒首度露面

【有線新聞】北韓證實周五試射火星-17型洲際彈道導彈，領袖金正恩首次帶同女兒親身指導，他警告若美國等繼續施壓，將以核制核方式正面對抗。韓美則連續兩日舉行聯合空中演習回應。

北韓發放最新片段，周五在平壤國際機場試射火星-17型新型洲際彈道導彈，領袖金正恩親自指導試射。官方稱導彈飛行了1000公里，曾飛至逾6000公里高度，準確落在朝鮮半島東部海域的預定水域。金正恩讚揚試射成功再次確認國家核武裝力量可靠性和戰鬥性能，足以遏制任何核威脅。

他指出近期美國和敵對勢力在周邊的軍事威脅變本加厲，迫使北韓加快增強核遏制力，有必要讓美國和南韓清楚知道針對北韓採取軍事行動就是自取滅亡，警告愈是執意舉行戰爭演習、炫耀武力，北韓軍事應對將變得更具攻擊性，決心用「以核制核」方式正面對抗。

試射的這款導彈可攜帶核彈頭，射程更可能覆蓋美國本土，而金正恩的女兒更首次露面，陪同金正恩檢查彈道導彈和監督試射，分析認為可能暗示第四代世襲，並有「傳承核武」的意味。至於夫人李雪主罕有現身試射，可能為了對向內緩和局勢。

南韓軍方在平壤證實試射後宣布再舉行聯合空中演習，美軍出動B-1B戰略轟炸機。前一日韓美就出動F-35A和F-16戰機演練。