獨自行山遇意外死亡率達一成　警籲市民結伴同行

【有線新聞】警方說獨自行山人士一旦有意外，死亡率高達10%，呼籲市民不要單獨行山，最好有朋友陪同。

秋高氣爽，不少人都會約埋三五知己一起上山。劉太：「自己一個人行有些危險，通常一群人去較開心，因為在山路只有你一個人，有事發生不知道怎安排，電話又未必收到訊號，可能有危險出現。」

張太：「我通常約一班人行山，因為我不太熟方向，所以我不會一個人行山，因為比較安全一些。我有些朋友都會自己一個人行，行慣自己家居附近的山就可以行。」

就算行慣了，自己一個上山始終有風險。警方統計去年九月至今年八月，在東九龍進行的256宗搜救工作，約七成求助者是結伴一起行山，其餘三成是自己一個去。單獨行山的意外當中，約一成人因為未能及時獲救而死亡，六名失蹤的人只有兩人獲救時仍然生還。

警務處東九龍總區行動部總督察傅駿業：「往往在家人發現行山人士失蹤可能己經遲了，已經是夜晚，甚至翌日。當他們報警要進行搜救行動時，已經大大縮減找到生還者機會、找到行山人士的機會，失去黃金拯救時間。」

行山之前最好預先下載這個「郊野樂行」應用程式，登記電話號碼，出發時打開它，一旦出事，救援人員也可以跟據定位記錄，找到你在哪。