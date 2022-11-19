公民黨下月改選領導層　梁家傑：若未能選出新一屆執委　將議決清盤

【有線新聞】公民黨下月17日改選領導層，至今未有人願意出任執委。如果未能產生新一屆執委會，將會議決公民黨有限公司清盤。

黨主席梁家傑向黨友發信，說9月舉行集思會至今，未有人願意出任新一屆執委，他說執委會正研究部署公民黨有限公司清盤程序。如果12月底前，新一屆執委會未能產生，現屆執委會將變成看守性質的臨時執行委員會，一年內要執行委員會權力。

梁家傑說最自然和可能發生的是召開非常黨員大會，議決將公民黨有限公司清盤，委任清盤人接管業務。