陳茂波專訪｜預告赤字將逾千億　續推消費券言之尚早　現時不需保就業、要爭人才

【有線新聞】繼續司長專訪系列，財政司司長陳茂波說今年首三季經濟負增長，到第四季亦都難免會負增長，預告赤字將達到千多億。未來預算案會否再派糖、再推消費券，他說言之尚早，但就表明不會再推保就業計劃。

香港經濟連續三季負增長，財政司司長陳茂波在專訪說第四季負增長亦在所難免，地價、印花稅等收入減少，今年赤字會比預算高。陳茂波：「應該是1000多億，但不至於超過2021年的2300多億。」

主持：「（預算案）還會否派糖？派糖規模會否小了？」陳茂波：「一方面要兼顧政府承擔能力，另一方面要看經濟環境，市民的壓力如何」，「打擊得最重的是相對基層就業市民。過去兩年即使有赤字，我們在這方面都大膽用財政儲備支援」，「市民是否有望再收到消費券，這個言之尚早，在公眾諮詢時請大家給予意見。」

主持：「保就業措施會否是預算案其中一個考慮？」陳茂波：「目前失業率下跌至3.8%，再推保就業是不科學的。一次保就業計劃動輒都要300、400億，以目前的失業率，各行都聘請不到員工。我們要爭人才，在這環境下不需要保就業。」

經濟下行，樓價跌近一成，第三季負資產錄得500多宗，陳茂波說是預期之內，對比03年沙士和08年金融海嘯，樓市跌幅相對算慢。主持：「是否有信心樓市不會跌得很厲害？」陳茂波：「除非有其他因素急劇轉變，我們一直盯著市場情況，否則我不認為有甚麼情況會出現大幅急跌。」

主持：「減辣或撤辣的問題上會否考慮到其他因素？例如印花稅有機會成為政府比較重要的收入，看到財赤的數字，會否因此在處理辣招方面更審慎？」陳茂波：「對外來人來置業，我們有買家印花稅。我認為對市民來說，都是希望香港市民優先置業，我不會考慮調整。至於已經有物業的再購入多一層單位，又要支付額外印花稅，我們希望未置業的人先購入，目前樓市相對穩健，這些措施以不變應萬變。」

至於股票印花稅，陳茂波表明不會一刀切降低，如果個別某一類產品，例如虛擬資產ETF等有利推動市場發展，就可以考慮寬免部分印花稅。

陳茂波亦與我們討論過今年施政報告提出成立的共同投資基金，他說這個基金不是要追求最高的財政回報，還要看社會及經濟效益。我們明天會說說。