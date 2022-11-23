前廳交流會｜林定國認同官員議員同一隊　林健鋒爭取大灣區用港法律處理商務

【有線新聞】律政司司長林定國率領官員到立法會前廳交流會，他說認同官員和立法會議員在同一球隊，最重要是互相配合，以市民福祉為依歸．

第四次前廳交流會由林定國率領，教育局局長蔡若蓮、勞福局局長孫玉菡等官員出席。立法會主席梁君彥形容官員和議員在同一球隊，在不同崗位要互相補位。

林定國：「十分同意和支持大主席所講世界盃的例子，大家都是同一球隊，希望爭取好成績，好成績是以市民福祉為依歸，最重要團隊互相配合、互相有默契。」

有議員在交流會上關注大灣區法律融合問題，另要求檢視香港法律有否過時、要修改。商界一（經民聯）議員林健鋒：「政府應該爭取在大灣區用香港法律處理商界範圍和合約，在大灣區三種法域用三種法律處理，在商務事件可能出現問題。香港回歸25年，部分法律已過時、需要即時檢討，要求律政司長全盤檢視香港法律有甚麼需要改更。」

亦有議員向教育局局長反映，部分教師對國民或國安教育的內容也有疑問。港島東（民建聯）議員梁熙：「教育局局長說可以考慮，在目前愛國教育支援中心擴大功能，服務老師，當他們不理解相關問題，國安和國民教育相關問題，可以作諮詢，可以做到『train the trainer』的功能。」

梁君彥說希望政府總結四次交流會的經驗和成效，日後繼續到立法會交流。