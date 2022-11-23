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2022年11月23日
兩岸國際
新聞資訊
英國最高法院裁蘇格蘭不可自決獨立公投
【有線新聞】英國最高法院裁定，蘇格蘭必須獲英國政府同意才能舉行獨立公投。
五名法官一致裁定，蘇格蘭首席部長施雅晴不能自行明年十月舉行獨立公投，指出蘇格蘭議會權力不包括就獨立等議題立法，而且不接納蘇格蘭政府指公投沒法律效力，只表達選民意見的論點，認為要考慮公投實際效果。
施雅晴感到失望但尊重裁決，指法律不容蘇格蘭人自決未來，顯示獨立必要。她曾表示或會把下屆大選當作變相公投，如所屬的蘇格蘭民族黨獲多數支持，可與英國政府展開獨立談判。
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