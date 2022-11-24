俄烏戰事｜烏基礎設施再遭導彈攻擊　3核電站受影響　全國大範圍停水停電

【有線新聞】烏克蘭基礎設施遭俄羅斯新一輪導彈攻擊，至少10人死亡，全國大範圍停電和停水，鄰國摩爾多瓦亦受波及。美、英再增加對烏克蘭軍事援助，英國更首次提供直升機。

烏克蘭首都基輔遭俄軍新一輪導彈攻撃，救援人員協助居民疏散，軍方指攔截了逾七成來襲的導彈，但全國基礎設施仍遭受重大破壞。3座核電站要暫停反應堆運作，大部分熱能和水力發電廠亦被迫關閉，基輔至少八成居民水電供應受影響。炮火波及東南部扎波羅熱地區一間婦產科醫院，造成平民死亡，包括一名僅2日大的嬰兒。

總統澤連斯基在聯合國安理會視像發言，形容俄軍對基建的攻擊是俄羅斯的恐怖公式，敦促聯合國拒絕俄羅斯在任何有關俄軍行動的表決中投票。

鄰國摩爾多瓦亦受烏克蘭能源設施遇襲牽連，逾一半地區停電，數小時後恢復供電。

俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫視察莫斯科導彈工廠，指討論了增加對俄軍的導彈供應，他指敵人仔細計算俄軍導彈發射量，希望能夠耗盡俄方的補給只是徒然。

國際社會繼續援助烏克蘭，英國國防大臣華禮仕宣布首次向基輔提供直升機，還有額外1萬枚炮彈，據報包括三架可用作搜救的海王直升機，其中一架已抵達烏克蘭；美國則再向烏克蘭提供4億美元軍事援助，包括用於先進防空系統及海馬斯火箭系統的彈藥。