南丫海難｜死者家屬入稟召開死因庭遭駁回　家屬感失望：應有更多空間解釋細節

【有線新聞】十年前南丫海難39人死亡，家屬入稟要求召開死因庭被駁回，判詞說明白家屬希望為摯愛的死追尋每一個細節，但不認為家屬提交的新證據足以說服法庭以公眾利益為由召開死因庭重新審視，家屬說非常失望，會研究下一步行動。

延期一個月頒下的判詞，家屬說公義不只遲到、還缺席。家屬趙炳全：「應該有更多空間解釋整個南丫海難事件的細節，我認為仍然未足夠，奈何這樣的判決，感到非常失望，已經可以說走到死路了。」

2012年國慶夜，南丫四號與海泰號相撞，39人死亡，為甚麼南丫四號迅速沉沒，判詞說獨立調查委員會已經解答了，是因為缺少了一道水密門；八年後警方完成調查，建議召開死因研訊。

法官說明白家屬有合理期望，問題是召開死因庭的話，能否為公眾帶來更多有用的建議，獨立調查委員會已經揭露不同部門在造船、驗船出錯，不只是審視直接死因，亦追溯至1994年南丫四號的設計和建造過程，認為足以達至一個結論，就是遇難者死於不合法被殺。個別海事處人員犯錯，獨立調查委員會及之後的刑事調查已經處理了。

法官同意家屬應適當地參與獨立調查委員會聆訊，但不認為會帶來太大幫助，接納他們提交的新證據，包括南丫四號船艙圍板高度不達標、海泰號船頭懷疑用了鋼片加固，可能有助了解更多撞船的經過，亦明白家屬希望為他們摯愛的死追尋每一個可能導致事故的細節，但認為他們提交的證據，不足以說服法庭以公眾利益為由召開死因庭重新審視，駁回申請。