林定國專訪｜指違法達義屬西方政治概念　國安法原則盡量兼容普通法　形容有凌駕性

【有線新聞】律政司司長林定國說，將在社區推廣法治觀念，但不只是談守法，他明白這議題本身很「趕客」，會在內容和手法上吸引市民興趣。又說希望向全世界解說香港法治，不會不敢去歐美。

施政報告提出成立法治教育督導委員會，律政司司長林定國在專訪說，並非法治出了問題，只希望增加市民的認識。林定國：「不只是守法，守法一定是法治其中一個元素，但不是唯一的事情。（如何可以說得「入屋」？）法律本身幾趕客，一想到就是一大本書，很多文字、中英文都有，聽起來很難理解；不要平鋪直敘、不要只說條文本身，要說歷史背景、立法目的等，吸引人興趣。（是否過去法治教育出現謬誤？）市民有錯誤理解。過去不少人說違反法律，在某些情況下容許的，甚至違反法律是爭取公義的方式，違法達義這一類，這一定是不正確的。（是否西方概念不適合香港？）這不是法律觀念，這是政治概念。」

委員會由林定國親自主持，會談憲法、基本法、國安法、法治和普通法制度五大範疇，林定國：「（國安法跟普通法制度條文可能有出入、有違背之處，同時談這兩個題目，遇到市民有疑問時會如何解答。）（國安法）草擬的原則盡量要兼容，兩個不同法律制度的差異，你說有衝突，認真看不應該會有衝突，當然國安法有凌駕性。」

政府亦計劃在明年第三季推出法治教育領袖培訓計劃，招募社區團體參與，包括關愛隊，參加的人要符合學歷等基本要求。林定國：「（是否需要有法律背景？）我一定說不用，正正我想帶出一個訊息，不是律師才懂得基本法律概念、法治概念。我們不是教人當律師，而是希望每名市民，無論甚麼背景都對基本法治概念有認識，培訓者都不例外，只不過他們先認識法律知識學習的先行者。（我會這樣形容，是否要宣誓效忠基本法？）暫時沒有想到這問題。」

要說好法治故事，林定國明年會率領宣講團，出訪東盟、非洲等國家，他説：「是否不敢去歐美，當然不是。那些國家對我們的法律服務很有興趣，絕不等於不去歐洲或其他地方，有合適機會一定去，因為我最爭取的是有機會親自去溝通，大家面對面溝通。」