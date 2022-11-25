立法會檢討港鐵票價調整機制　多名議員指港鐵賺錢加價不合理

【有線新聞】立法會交通事務委員會討論檢討港鐵票價調整機制，有議員不滿過去港鐵發生事故或者賺大錢都可以加價，政府說考慮將港鐵利潤反映在票價可加可減方程式。

月中港鐵油麻地站甩門出軌事故，服務受阻超過12小時，港鐵按票價機制可能要罰款2500萬元撥作車費優惠，不過計票價調整幅度的可加可減方程式考慮通脹、運輸業工資等，但不包括事故，有議員認為要檢討。立法會議員（九龍中）楊永杰：「上次荃灣綫壞了全日，這些是否可以加進服務表現、加價機制裏？是否可以一年之內壞十次，翌年就不准加價？」

方程式不單止沒包括事故，港鐵盈利亦都沒包括。票價調整機制沿用14年，9年計到加價、4年凍結，去年才首次計到減價。立法會議員（新界西南）陳恒鑌：「我記得有一年賺了100多億元，那年都要加幾個百分點，這是甚麼道理呢？」立法會議員（九龍東）鄧家彪：「天星小輪100萬元都賺不到，所以便申請加價，因為虧蝕，巴士公司因為蝕錢申請加價，同樣是公共交通工具，它（港鐵）說因為有機制所以逼於無奈加價。」

運輸及物流局副秘書長黃珮玟：「我們聽到很多意見，大部分都是希望將利潤元素在方程式中反映出來，這方面我們會在檢討中，認真考慮如何做到。」

運輸及物流局說，政府每年在港鐵收取50多億元股息，部分都用於交通費補貼計劃，紓緩到市民交通費壓力。