國產新列車觀塘綫首行駛　將逐步取代40年英製列車　鐵路迷感興奮盼防意外

【有線新聞】港鐵首架國產青島列車即日起在觀塘綫行駛，不少鐵路迷一早到彩虹站搭頭班車，港鐵預計明年觀塘綫全部換上國產列車。

未開車先興奮，首輛國產8卡列車Q-Train率先在觀塘綫行駛，頭班車他當然不會缺席，羅先生：「投入新列超興奮，投入新列超興奮，投入新列好啊好啊，好興奮。」

司徒先生：「是興奮的，不過不唱了，雖然是首班，不過沒有等很久都可上車。」小朋友：「興奮（有多興奮？）超興奮。」

楊先生：「小朋友很喜歡地鐵，所以看到Q-Train開通第一時間要來參觀，他開心我便開心。」

新車上有這些標貼介紹新車的特點，即使本身不是鐵路迷也可以了解這架國產Q-Train。觀塘綫預計明年全部13架列車都換上Q-Train，荃灣綫、港島綫和將軍澳綫預計2028至29年才換車，取代行走了40年的英國製列車。

新車座位設計不同了，企位闊了，每卡車廂內的扶手吊環由原本20多個加至64個，余先生：「整列車闊了、光亮了很多，以及靜了很多。現時四綫列車都很舊、40年了，如果換了新車可以防止任何更加嚴重的意外。」

港鐵2015年用60億元購入93架國產列車，以配合轉換新訊號系統，不過三年前系統測試時中環站兩列不載客列車相撞，令計劃暫緩，新訊號系統預計最快三年後才會逐步轉換。