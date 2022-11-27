Meta回應Whatsapp用戶資料被兜售報道︰內容純屬臆測

【有線新聞】早前有外媒報道指，通訊軟件Whatsapp有用戶資料外洩，並在網上兜售，母公司Meta說報道內容純屬臆測，重申系統沒有資料外洩。

外媒CyberNews早前報道指，有黑客組織在網上兜售近5億個Whatsapp用戶資料，香港佔了當中近300萬個。母公司Meta回覆指報道內容純屬臆測，單憑手機截圖推斷，重申沒有偵測到有任何Whatsapp資料外洩，又說報道中的手機號碼如何得來無從稽考，部分可能是Whatsapp用戶，但也沒有其他資料附上。