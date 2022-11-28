世界盃H組　南韓2:3加納

【有線新聞】世界盃H組，南韓2比3不敵加納。

沙利素混戰中射入，加納24分鐘開紀錄。34分鐘古杜斯接應罰球批入，加納半場兩球在手。

南韓換邊後反擊，曹圭成先後在58及61分鐘頭槌建功，追成2比2。

但68分鐘再失守。古杜斯射入個人今場第2球，加納險勝3比2，全取3分。