人大選舉提名｜陳帆、李慧琼齊轉跑道報名參選

【有線新聞】港區全國人大代表選舉，提名期去到最後兩日，全國政協委員李慧琼遞交約400張提名轉跑道選人大，至於會否爭取出任人大常委，她說相信中央會細心安排，陸續亦有其他人包括前官員現身報名參選。

提名期周三就結束，早前拜託前政助符傳富取參選表格的前運輸及房屋局局長陳帆現身信德中心登記處報名，陳帆：「今日我們提交超過200多份提名表，亦都會在稍後跟進其他選委工作，期待日後有機會為國家、香港以至人民繼續服務。」

再有全國政協委員轉跑道選人大，民建聯主席李慧琼拿住約400張提名報名，之後還會補交，她說選人大是想用從政經驗做好「中國夢」的建設者和「一國兩制」捍衞者，李慧琼：「（會否爭取做人大常委？）人大常委是個非常重要崗位，既要得國家全力信任，亦要有很強的能力，需要有德才兼備的合適人選，相信中央會細心安排，個人想法不是考慮因素。」

不少新人加入戰團，包括港島各界聯合會秘書長朱立威、商人沈慧林以及接棒黃均瑜參選的教聯會主席黃錦良，他說要盡快建立與一國兩制相適應的教育制度。黃錦良：「未來如何推動香港教育改革、為香港教育打開新篇是教育工作重中之重，作為人大參選人更要有大局意識，站在更高位置推動香港教育發展。」

目前有15位現任港區全國人大爭取連任，包括自由黨副主席陳曉峰和證監會主席雷添良等，1,400多名選委將在下月15日選出新一屆36名港區全國人大代表。