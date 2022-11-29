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2022年11月29日
體育
新聞資訊
泰國田徑錦標賽 港隊第二個比賽日增添2金2銀2銅
【有線新聞】泰國田徑錦標賽，港隊增添2金2銀2銅。
鍾慧欣在女子跳高決賽，跳出1米78奪得冠軍，隊友張靜嵐以1米70得第3。
女子跳遠，俞雅欣決賽造出6米3，為港隊再添一金。
首日已有獎牌落袋的石錦程與朱洛言再下一城，分別在男子200及800米得到亞軍。李紫桃在女子200米摘銅。港隊暫時獲得3金、3銀、3銅。
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