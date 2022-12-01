江澤民逝世︱中聯辦大樓設靈堂接受各界弔唁　須做快測及電話預約

【有線新聞】香港中聯辦在大樓內設靈堂，接受香港各界弔唁江澤民。

中聯辦發公告即日下午至追悼大會，會在大樓內設靈堂，早上9時半至12時和下午2時半至5時半開放，前去弔唁人士要提前電話預約，並要有快測陰性或24小時內核酸陰性證明。中聯辦大樓外設花壇接受獻花，當中有上海交通大學的校友帶同鮮花到中聯辦外致意，說非常敬佩江澤民。