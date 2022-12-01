昂坪360新款玻璃纜車下周六啟用　投資逾千萬　料今年仍難虧轉盈

【有線新聞】昂坪360推出新款纜車，車身八成是透明，下周六投入服務，市民即日起可在網上預購車票。

相隔10多年，昂坪360再有新款纜車。新車外觀更簡約，玻璃貼上遮光貼，減少陽光直射，最多可以坐10個人。這部纜車有四面全落地玻璃，底部都是透明，市民可以360度，欣賞大嶼山的景觀。

市民雷太：「景觀開揚、360度看到風景，我覺得是吸引。」童小姐：「如果你畏高，見到全部玻璃會有畏高症。我不知道你有沒有，但如果吸引遊客就可以。」

纜車是法國及意大利製造，用了兩至三層強化玻璃，研究到生產歷時超過兩年，項目投資過千萬，昂坪360說對公司是大數目，但值得投資提升纜車吸引力。

昂坪360董事總經理劉偉明：「把握時間，除了可保持對本地遊客營運上的可靠度和日數，都要為將來做準備。如果我們等到疫情完結才開始研發及投資新車廂，實際上可能要更多時間才有新體驗」，「今年我們客數有兩成升幅，但實際上整體人數，因疫情停頓超過100天，今年難以轉虧為盈。」

昂坪360說首階段有7部新纜車，會視乎市場反應決定是否再增加，但現時的纜車系統最多只可以容納109架纜車，如果增加新車，屆時要減少傳統及水晶纜車數量。