羅健熙專訪｜指民主黨走溫和路線　現沒打算解散　參選區議會與否視乎來屆功能及組成方法

【有線新聞】民主黨周六改選，羅健熙在無對手報名下角逐連任主席，他說民主黨仍然行溫和路線，現時沒打算要解散民主黨。

兩年前當選的民主黨領導層，今次只得羅健熙競逐連任，理大非法集結案罪脫的他說，不覺得案件對民主黨有影響。羅健熙：「一些用詞上、工作上調整之前已經出現，不會因為我有罪所以大家就更放肆，反正他都判有罪更加亂說，一定不會這樣，亦都不會因為判無罪便明哲保身，今次脫罪下次沒那麼幸運。」

多名黨友無法脫罪，民主黨的定位備受質疑。何君堯：「民主黨如果以現時目前途徑、思維去做，香港是沒有出路。」批評聲音從未間斷，羅健熙說這些意見會參考，但最重要跟理念做事，眼見公民黨面臨解散，他說未來的路如何走仍在思考。

羅健熙：「（你覺得民主黨會否解散？）我不覺得是現在，我亦沒有很強烈感覺，說我們要進入預備解散的情況。黨努力做好地區工作、政策倡議，盡我們所能說到多少便多少，當我們沒辦法覺得有空間去做，我們就會思考那些問題。我不會估計何時會，可能永遠都不會呢？可能可以繼續做下去，你不知道的，政治每一天都不同。」

今屆區議會任期下年年底完結，民主黨到時會否參選，羅健熙說要視乎區議會的功能及組成方法再決定。