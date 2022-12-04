有人倡設國安法「指定律師」　譚耀宗稱技術上有困難

【有線新聞】政府提請全國人大常委會解釋海外律師或大律師能否參與國安法案件，有人建議設國安法「指定律師」，人大常委譚耀宗認為技術上有困難。

譚耀宗說，相信常委會解釋的內容不會過闊，而不容許海外大狀代表被告人參與辯護與國安法立法精神脗合，但僅提供法律意見就難以禁止，因為情況不公開。至於一旦被告在香港找不到律師接案，他說根據國安法條文可移交內地處理，他說人大常委會本月底開例會，暫未知議程，亦未收到加會通知。