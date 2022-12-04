江澤民追悼大會周二於北京舉行　本港民政處開放社區會堂直播

【有線新聞】前國家主席江澤民的追悼大會星期二早上在北京舉行，本港民政處將開放社區會堂直播。

政府在全港各區合共開放21個社區會堂或活動中心，直播北京舉行的江澤民追悼大會，供公眾入內觀看直播悼念 。這些社區會堂將於周二早上九時半起開放。