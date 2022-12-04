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江澤民追悼大會周二於北京舉行 本港民政處開放社區會堂直播
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2022年12月04日
港聞
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【有線新聞】前國家主席江澤民的追悼大會星期二早上在北京舉行，本港民政處將開放社區會堂直播。
政府在全港各區合共開放21個社區會堂或活動中心，直播北京舉行的江澤民追悼大會，供公眾入內觀看直播悼念 。這些社區會堂將於周二早上九時半起開放。
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