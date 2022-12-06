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江澤民逝世｜維港多艘政府船隻鳴笛3分鐘　船上國旗區旗下半旗誌哀
【有線新聞】維港有多艘政府船隻鳴笛，追悼江澤民。
早上10時，包括水警輪、滅火輪等多艘政府船隻鳴笛3分鐘，悼念江澤民，船上的國旗和區旗下半旗誌哀，有市民站在天橋觀看及拍攝。
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