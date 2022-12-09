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類鼻疽｜盧寵茂：沒跡象與食水有關　已加強預防措施
【有線新聞】本港至今錄得42宗類鼻疽感染，其中25名患者居住深水埗。醫務衞生局表示未找到源頭，沒跡象與食水有關，但已經加強預防措施。
醫務衞生局局長盧寵茂：「為了令市民更加安心，水務署採取一系列額外措施，包括增加全港供水區食水氯氣含量，及在配水庫通氣口加裝濾網。源頭是清晰在泥土中，亦為何它是風土病，我們不可能將泥、水入面所有菌消滅。如果保持個人環境衛生，包括有機會接觸泥土、泥水活動，要著合適保護衣物，可能手套、鞋保護裝置，不應飲未煲過水，可以有效預防類鼻疽感染。」
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