將藍隧道首個工作日　記者實測來往長沙灣新舊巴士線　795、795P邊條最快？

【有線新聞】五條新巴士線行將藍隧道，部分路線停站較多。究竟與行將軍澳隧道的舊線比較，搭哪一條路線有著數呢？

其中一條康城居民受惠的新線，是來往長沙灣海達邨的新巴795，經將藍隧道。795這條新線，與行將軍澳隧道的舊線795P，車站幾乎重疊。記者蘇敬華試搭新線795經將藍隧道。記者潘耀昇乘搭舊線795P，看看由康城往油麻地加士居道要多久。

蘇敬華從康城巴士站上車，要繞經附近屋苑：峻瀅、晉海。潘耀昇上星期差不多時間乘搭舊線795P，不用繞道，一個站直達加士居道。新線上跨灣大橋、將藍隧道，用了9分鐘。潘耀昇乘舊線很快到將軍澳隧道公路，但塞車10分鐘。同一時間已經過了將藍隧道到了觀塘。文小姐：「現在直接出來，又不用塞將軍澳隧道，上班方便很多。」上觀塘繞道後新、舊線的站一樣，不過新線到了漆咸道北，塞車9分鐘。

最後乘搭新線795行新路，用了32分鐘才到達加士居道，潘耀昇上星期搭舊線795P用了26分鐘。

潘耀昇在坑口銀澳路煜明苑上新線298X，先繞去環保大道。舊線98S都是從銀澳路上車，繞經寶琳、景林邨、新都城。到達將軍澳隧道公路慢車，乘搭了28分鐘，才駛出將軍澳隧道到達觀塘。新線要接載康城居民，不過乘搭了5分鐘就上跨灣大橋、將藍隧道，合共20分鐘到達觀塘。將軍澳居民陳小姐：「這輛真心快很多，我之前搭98S，將軍澳隧道很擠塞。」將軍澳居民鄭小姐：「對上班人士非常好，因為上班是爭分奪秒。」

最後乘新線298X行新路，用了大約32分鐘來到譽港灣。蘇敬華上星期乘搭98S行舊路用了36分鐘，乘搭新線則快4分鐘。